Handelskonzern Metro gegen Homeoffice

matjung schrieb 03.11.24, 21:25

Die Pattsituation gibt es seit gefühlt 10+ Jahren.

Der eine Grossaktionär gönnt dem anderen den Erfolg nicht. Drum haben alle keinen Erfolg.

Man könnte noch eine Weile jedes Jahr ein bis zwei Länder verkaufen, bis man gesund geschrumpt ist, oder nichts mehr da ist.

Bei 4 Euro würde ich keine KE durchführen. War auch bei TUI ein dämlicher Entscheid.



Bei den von @ geschilderten Problemen wird auch eine KE nicht helfen.

In der CH Migros Gruppe gibt es ähnliches Durcheinander zwischen Regionen und Zentrale, verstärkt durch Geschäftsführer mit McKinsey Lebenslauf.

Im Ergebnis sind die Marktanteile zugunsten der Wettbewerber rückläufig.

Da man nur eine Genossenschaft und keine AG ist, spielt das in CH auch keine Rolle.



Die Bugs in der Warenwirtschaft zu fixen sind mMn keine Investitionen, sondern Personalkosten.

Wie vorgeschlagen, Problem anerkennen und lösen!