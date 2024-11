TCL stellt Balkon-Solaranlage auf der Solar Solution Düsseldorf vor

Düsseldorf, Deutschland (ots/PRNewswire) - TCL Photovoltaic Technology (TCL PV

Tech), der führende Innovator in der Photovoltaik-Industrie präsentiert dessen

neuste Balkonsolarsystems auf der Solar Solutions Düsseldorf. Diese kompakte und

effiziente Lösung zielt darauf ab, die Solarenergie für Stadtbewohner zugänglich

zu machen, die trotz des Platzmangels mehr Effizienz und Sparen im Haushalt

umweltfreundlich halten möchten.



TCL Balcony Solar System- Das Komplettpaket für die Stromerzeugung in jedem

Haushalt, inklusiv PV-Module, Montagehalterungen und Kabel. Verwandeln Sie jetzt

Ihren Balkon ganz einfach in ein persönliches Solarkraftwerk, indem Sie eine

nachhaltige Möglichkeit zur Erzeugung sauberer, erneuerbarer Energie schaffen.

Die Anlage ist eine ideale Lösung für Mieter und Hausbesitzer in Städten, wo die

Fläche auf dem Dach begrenzt ist. Das System versorgt Haushaltsgeräte mit

umweltfreundlichem Strom und ist bereit, ohne größeren Montageaufwand

Stromrechnungen und CO2-Emissionen zu senken. Das TCL Balcony Solar System kann

auf Balkonen, Terrassen oder an Geländern installiert werden und bietet

zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.









- Einfache Installation: All-in-One-Design. Leichte Solarmodule (7,2 kg) mit

vorinstallierten Staffelhalterungen. Der Aufbau erfolgt in drei einfachen

Schritten: Ausklappen, den Winkel fixieren und aufhängen.

- Schlankes Design: Eleganter, moderner Look in Schwarz. Fügt sich nahtlos in

Ihr Zuhause ein.

- Plug-and-Play: Einfach in die Steckdose stecken und sofort loslegen.

- Kontrolle per App: Einrichten einer Wi-Fi-Verbindung in 20 Sekunden.

Energieüberwachung in Echtzeit per App.

- Robuste Qualität und wetterfest: Das System ist witterungsbeständig und auf

eine lange Lebensdauer ausgelegt, sodass das ganze Jahr über eine zuverlässige

Energieerzeugung gewährleistet ist.

- Vielseitig einsetzbar: Der einstellbare Winkel maximiert das Sonnenlicht.

Ideal für die Anwendung auf Balkon, Zaun und Wand.

- Effizientes Energiesparen : Sparen Sie das Energiekosten mit

umweltfreundlicher Solarenergie



Informationen zu TCL PV Tech



TCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) bietet hochmoderne, intelligente

Solarenergielösungen aus einer Hand für Privathaushalte und Unternehmen. TCL

nutzt seine jahrelange Erfahrung in der Elektronik- und Photovoltaiktechnologie,

um saubere, effiziente und zuverlässige Solarlösungen bereitzustellen. Unser

Ziel ist es, den Nutzen zu optimieren und die Energieunabhängigkeit für unsere

Kunden über die gesamte Lebensdauer der Anlagen zu erhöhen.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569185/TCL_Balcony_Solar_System.jpg



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569186/TCL_Balcony_Solar_System.jpg



View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/verwande

ln-sie-ihren-balkon-in-ein-personliches-solarkraftwerk-tcl-stellt-balkon-solaran

lage-auf-der-solar-solution-dusseldorf-vor-302319027.html



Pressekontakt:



Silvia Yu,

Overseas Marketing Manager,

TCL Photovoltaic Technology,

wenjie10.yu@tcl.com,

https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic; Xiaoliang Luo,

xiaoliang1.luo@tcl.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/177545/5920189

OTS: TCL PV Tech





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte TCL Electronics Holdings Aktie zur Diskussion zur Diskussion Die Highlights der Balcony Solar Systems:- Einfache Installation: All-in-One-Design. Leichte Solarmodule (7,2 kg) mitvorinstallierten Staffelhalterungen. Der Aufbau erfolgt in drei einfachenSchritten: Ausklappen, den Winkel fixieren und aufhängen.- Schlankes Design: Eleganter, moderner Look in Schwarz. Fügt sich nahtlos inIhr Zuhause ein.- Plug-and-Play: Einfach in die Steckdose stecken und sofort loslegen.- Kontrolle per App: Einrichten einer Wi-Fi-Verbindung in 20 Sekunden.Energieüberwachung in Echtzeit per App.- Robuste Qualität und wetterfest: Das System ist witterungsbeständig und aufeine lange Lebensdauer ausgelegt, sodass das ganze Jahr über eine zuverlässigeEnergieerzeugung gewährleistet ist.- Vielseitig einsetzbar: Der einstellbare Winkel maximiert das Sonnenlicht.Ideal für die Anwendung auf Balkon, Zaun und Wand.- Effizientes Energiesparen : Sparen Sie das Energiekosten mitumweltfreundlicher SolarenergieInformationen zu TCL PV TechTCL Photovoltaic Technology (TCL PV Tech) bietet hochmoderne, intelligenteSolarenergielösungen aus einer Hand für Privathaushalte und Unternehmen. TCLnutzt seine jahrelange Erfahrung in der Elektronik- und Photovoltaiktechnologie,um saubere, effiziente und zuverlässige Solarlösungen bereitzustellen. UnserZiel ist es, den Nutzen zu optimieren und die Energieunabhängigkeit für unsereKunden über die gesamte Lebensdauer der Anlagen zu erhöhen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2569185/TCL_Balcony_Solar_System.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2569186/TCL_Balcony_Solar_System.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/verwandeln-sie-ihren-balkon-in-ein-personliches-solarkraftwerk-tcl-stellt-balkon-solaranlage-auf-der-solar-solution-dusseldorf-vor-302319027.htmlPressekontakt:Silvia Yu,Overseas Marketing Manager,TCL Photovoltaic Technology,wenjie10.yu@tcl.com,https://www.tcl.com/global/en/photovoltaic; Xiaoliang Luo,xiaoliang1.luo@tcl.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/177545/5920189OTS: TCL PV Tech