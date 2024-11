Deutsche Umwelthilfe reicht Klimaklage gegen Sportartikelhersteller Adidas ein

Berlin (ots) -



- DUH klagt wegen dreistem Greenwashing gegen Sportkonzern Adidas

- Unternehmen hat mit "Klimaneutral bis 2050" geworben, ohne ausreichende

Maßnahmen und Zwischenziele anzugeben

- DUH fordert ambitionierte Vorgaben für glaubwürdige und nachvollziehbare grüne

Zukunftsversprechen von Unternehmen



Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat beim Landgericht Nürnberg-Fürth Klage gegen

den Sportartikelhersteller Adidas AG eingereicht. Hintergrund ist das

Versprechen des Konzerns, bis 2050 "klimaneutral" zu werden. Die DUH kritisiert,

dass Adidas in seiner Werbung keine ausreichend konkreten Maßnahmen nennt, wie

dieses Ziel erreicht werden soll und so lediglich von einem grünen Image

profitieren will. Besonders problematisch ist, dass Adidas nicht offenlegt, ob

die künftige "Klimaneutralität" nur durch eigene CO2-Einsparmaßnahmen oder auch

durch den Kauf von CO2-Zertifikaten aus zweifelhaften Projekten, die die

behaupteten Emissionsminderungen nicht sicherstellen, erreicht werden soll.

Adidas hat die Werbung nach der Abmahnung der DUH geändert, gibt aber keine

Erklärung ab, mit der sich Adidas verpflichtet, die Werbung nicht zukünftig

wieder aufzugreifen.





