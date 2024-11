So lief der Black Friday 2024 in Deutschland (FOTO)

Oberhausen (ots) - Bereits zum dreizehnten Mal in Folge begleitete das

Internetportal BlackFriday.de das wichtigste Shopping-Event des Jahres und

informierte Schnäppchenjäger in Deutschland über die attraktivsten

Rabattaktionen im Netz und im stationären Handel.



In den vergangenen Wochen sammelte das Team von BlackFriday.de hunderte Deals

und Aktionen von Händlern und Onlineshops und veröffentlichte diese pünktlich

zur Black Week auf dem Portal. Bis zum Redaktionsschluss am Samstagmittag

nutzten bereits über eine Million Unique User das Angebot, um sich auf

https://www.blackfriday.de/ und in der Black Friday 2024 App über Rabatte und

Angebote zu informieren.





