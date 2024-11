Aktuelles DAX-Update: Richtung Allzeithoch!

➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest

Telegram Gruppen-Name: ik_invest

Der DAX kann in den letzten Handelstagen deutlich ansteigen. Ist das bereits der Auftakt zur Jahresendrally? Verschiedene Saisonalitäten und der US-Wahlzyklus zeigen weiteren Aufwärtspotenzial bis Jahresende auf. Das Sentiment als Kontraindikator warnt allerdings. Der deutsche Leitindex DAX befindet sich seit Anfang Oktober in einer Seitwärtsrange zwischen 19.000 und 19.600 Punkten. Es scheint sinnvoll hier auf einen Ausbruch zu warten, um sich dann in Trendrichtung zu positionieren. Mehr dazu in diesem Video.