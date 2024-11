Chinas würziger Feuertopf nimmt den Weltmarkt ins Visier

Nach Angaben von Huang Li, Präsidentin des China Council for the Promotion of International Trade Sichuan Council, nahmen an der Sichuan-Chongqing Hotpot Industry Supply Chain Expo in der CISCE-Sektion Grüne Landwirtschaft 11 Feuertopf-Unternehmen aus Chongqing und 63 aus der Provinz Sichuan teil.

„Wir wollen die Errungenschaften der Feuertopf-Branche in Sichuan und Chongqing und ihrer Lieferkette hervorheben. Unser Ziel ist es, diese kulinarische Marke zu fördern, die nicht nur Sichuan und Chongqing, sondern ganz China auf der Weltbühne repräsentiert. Diese Initiative wird die Expansion der Feuertopf-Branche im Ausland vorantreiben und internationale Zutaten und Gewürze in Sichuan und Chongqing einführen, um die Zusammenarbeit innerhalb der Branche zu stärken", so Huang Li.

Die Feuertopf-Expo, die einzige thematische Ausstellung auf der CISCE, erstreckt sich über 4.000 Quadratmeter und präsentiert die gesamte Feuertopf-Industriekette von Sichuan bis Chongqing, einschließlich Produktmarken, Lieferkettenunternehmen und internationale Lieferanten. Sie umfasst eine Vielzahl von Produkten, darunter Gewürze und Zutaten am Anfang der Lieferkette, Basisprodukte und Marken in der Mitte und Technologien zur Umwandlung von Küchenabfällen in Biodiesel und Biokraftstoff am Ende der Lieferkette.

Der Sichuan-Chongqing-Feuertopf entwickelt sich weltweit zu einem Markenzeichen der kulinarischen Kultur Chinas. Nach Angaben von Frost & Sullivan ist der Feuertopf eine sehr beliebtes Gericht der chinesischen Küche, deren internationales Marktvolumen in diesem Jahr auf 41,4 Milliarden US-Dollar geschätzt wird und bis 2026 voraussichtlich 46,5 Milliarden US-Dollar erreichen wird.

„Die kulturellen Aspekte des Feuertopfs – Offenheit, Einbeziehung und Beteiligung – machen ihn ideal für die globale Expansion und die universellen Werte, die er repräsentiert", erklärt Tang Qingshun, Vizepräsident des Vorstands der China Cuisine Association.

Zuo Yongxiang, stellvertretender Gouverneur der Provinz Sichuan, erkannte die weitreichenden Auswirkungen der Feuertopf-Branche. „Das Feuertopfgericht wird weltweit für seine kulturelle Anziehungskraft und seine soziale Attraktivität gefeiert und erfordert aufgrund seiner vielfältigen Geschmacksrichtungen und Zutaten eine Versorgung mit Rohstoffen über mehrere Kanäle. Die schnellen Zubereitungsmethoden und die vielfältigen Verzehrsmöglichkeiten erleichtern eine rasche industrielle Umsetzung", berichtet Zuo Yongxiang. „Aus diesem Grund ist die Zusammenarbeit innerhalb der Hotpot-Branche von zentraler Bedeutung, da sie sowohl das Wirtschaftswachstum als auch das Wohlergehen der Menschen beeinflusst und als eindrucksvoller Mikrokosmos der globalen Zusammenarbeit in der Industrie und Lieferkette fungiert."

Chinas würziger Feuertopf nimmt den Weltmarkt ins Visier

