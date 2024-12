Amazon präsentiert 'Olympus': Die KI-Revolution für Medien und Sport!

Amazon steht vor einer potenziellen Revolution im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) mit der Entwicklung eines neuen KI-Modells namens "Olympus". Laut einem Bericht des Technologieportals The Information wird dieses Modell in der Lage sein, Texte, Bilder und Videos zu analysieren. Dies könnte die Abhängigkeit von dem KI-Start-up Anthropic, mit dem Amazon bisher eng zusammenarbeitet, erheblich verringern. Olympus ermöglicht es Nutzern, durch einfache Textanfragen gezielt nach Szenen in Bildern und Videos zu suchen, was insbesondere in der Medien-, Unterhaltungs- und Sportbranche von großem Nutzen sein könnte. Ein Beispiel hierfür wäre die schnelle Auffindung eines entscheidenden Wurfs in einem Basketballspiel.

Die offizielle Vorstellung von Olympus wird für die nächste Woche auf der AWS-Kundenkonferenz erwartet. Branchenexperten sehen in dieser Entwicklung einen strategischen Schritt, um die Zusammenarbeit mit Anthropic zu ergänzen, ohne sich ausschließlich auf dessen Chatbot Claude zu verlassen. Mit Olympus will Amazon seine Position im Wettbewerb mit Tech-Giganten wie Google, Microsoft und OpenAI stärken, die derzeit den Markt für generative KI dominieren. Insbesondere OpenAIs ChatGPT und Googles Bard setzen Maßstäbe, doch Amazons multimodale KI könnte einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil bieten.