Evotec SE: Spekulationen über Übernahme nach COO-Rücktritt – Was nun? Die Diskussion um die Evotec SE hat in den letzten Tagen an Intensität gewonnen, insbesondere nach der Ankündigung, dass Dr. Craig Johnstone, der Chief Operating Officer (COO) des Unternehmens, zum Jahreswechsel 2024 zurücktreten wird. Diese …