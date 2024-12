Norma Group: Kursrakete nach Verkauf der Wassersparte – Fokus auf Wachstum!

Die Norma Group hat angekündigt, sich wieder verstärkt auf ihr Kerngeschäft zu konzentrieren, was bei den Aktionären auf positive Resonanz stieß. Der Autozulieferer plant den Verkauf seiner Wassermanagement-Sparte, die seit 2012 Teil des Unternehmens ist und etwa ein Viertel des Umsatzes von rund 1,2 Milliarden Euro ausmachte. Die Entscheidung, sich von diesem Geschäftsfeld zu trennen, führte am Freitag zu einem Kursanstieg der Norma-Aktien um bis zu 18 Prozent.

Konzernchef Guido Grandi erklärte, dass die Norma Group in Zukunft verstärkt auf die Bereiche Mobility und Industry Applications setzen möchte, in denen das Unternehmen sich von Wettbewerbern abheben kann. Insbesondere die Verbindungstechnik für verschiedene Antriebsarten soll in den Fokus rücken. Grandi sieht großes Potenzial für profitables Wachstum in diesen Bereichen und erwartet eine Gewinnspanne von bis zu 15 Prozent. Die Erlöse aus dem Verkauf der Wassersparte sollen direkt in die Stärkung des Industriegeschäfts reinvestiert werden.