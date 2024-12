Australien verbietet sozialen Medien für unter 16-Jährige: Ein Präzedenzfall!

Eine Umfrage der australischen Regierung ergab, dass 77 Prozent der Bevölkerung das Verbot unterstützen, was einen signifikanten Anstieg von 61 Prozent vor der offiziellen Ankündigung darstellt. Nur 23 Prozent der Befragten lehnen die Maßnahme ab. Die sozialen Medienunternehmen, darunter Meta und TikTok, haben das Verbot scharf kritisiert und argumentiert, dass ihnen die Verantwortung für die Umsetzung des Verbots auferlegt wird, ohne klare Richtlinien, wie dies geschehen soll. Sie stehen unter Druck, bis 2025 technische Lösungen zu entwickeln, um die Einhaltung des Verbots zu gewährleisten.

In einem anderen Kontext wurde Facebook-Gründer Mark Zuckerberg kürzlich bei einem Abendessen mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump in dessen Anwesen Mar-a-Lago gesehen. Dies wird als Versuch von Zuckerberg interpretiert, die Beziehung zu Trump zu reparieren, nachdem Facebook Trumps Account nach dem Sturm auf das Kapitol im Januar 2021 gesperrt hatte. Trumps Konten wurden Anfang 2023 wiederhergestellt, was auf eine mögliche Annäherung zwischen Zuckerberg und Trump hindeutet. Diese Entwicklungen werfen Fragen über die zukünftige Rolle von sozialen Medien in der Gesellschaft und deren Regulierung auf.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,90 % und einem Kurs von 574,3EUR auf Nasdaq (29. November 2024, 23:00 Uhr) gehandelt.