Delivery Hero: Talabat-Börsengang mit 1,9 Milliarden Euro im Fokus!

Delivery Hero, der deutsche Essenslieferant, hat den endgültigen Angebotspreis für den Börsengang seiner Tochtergesellschaft Talabat im Nahen Osten festgelegt. Die Aktien werden zu einem Preis von umgerechnet 0,41 Euro pro Stück angeboten, was am oberen Ende der festgelegten Preisspanne liegt. Insgesamt sollen 4,66 Milliarden Aktien ausgegeben werden, was ein Emissionsvolumen von etwa 1,9 Milliarden Euro ergibt. Die Erstnotiz an der Börse Dubai ist für den 10. Dezember 2024 geplant. Mit diesem Preis wird Talabat mit rund 9,55 Milliarden Euro bewertet, was zwar unter den Schätzungen einiger Analysten von bis zu 12,5 Milliarden Euro liegt, jedoch fast auf dem gleichen Bewertungsniveau wie Delivery Hero selbst, dessen Börsenwert derzeit bei 11,5 Milliarden Euro liegt.

Die hohe Nachfrage nach Talabat-Aktien hat Delivery Hero veranlasst, 20 Prozent der Anteile anstatt der ursprünglich geplanten 15 Prozent zu verkaufen. Trotz des Verkaufs beabsichtigt der Konzern, langfristig die Kontrolle über die wachstumsstarke Tochtergesellschaft zu behalten. Zudem wird den Investoren eine Aussicht auf Dividenden in dreistelliger Millionenhöhe in Aussicht gestellt, um das Interesse am IPO zu steigern.