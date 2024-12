Steht der DAX vor der Weihnachtsrally? Kurs über 19.300 Punkten entscheidend!

Das Jahresendgeschäft an der Börse zeigt grundsätzlich positive Perspektiven, jedoch gibt es entscheidende Hürden. Um eine Weihnachtsrally im DAX einzuleiten, ist ein Wochenschlusskurs über 19.300 Punkten erforderlich. Ein solcher Kurs könnte mittelfristig sogar Potenzial bis über 22.000 Punkte eröffnen. Aktuell gibt es Anzeichen, dass dieser Kurs erreicht werden könnte, doch die Unsicherheiten des Tages könnten dies beeinflussen. Historisch gesehen bringt die Weihnachtszeit oft Kursgewinne für den DAX, die im Durchschnitt über zwei Prozent liegen.

Ein wesentlicher Faktor, der den deutschen Aktienmarkt in diesem Jahr unterstützt, ist die Abwertung des Euro. Der aktuelle Kurs von 1,05 US-Dollar bedeutet eine Abwertung von über fünf Prozent seit Ende September. Diese schwache Währung begünstigt die Exportwirtschaft, was zu erheblichen zusätzlichen Gewinnen führt, wenn Unternehmen ihre Dollar-Einnahmen in Euro umrechnen. Insbesondere Unternehmen mit hohen Umsatzanteilen in den USA dürften von den kommenden Quartalsbilanzen profitieren, was einen Ausgleich für die schwache Binnenkonjunktur darstellt.