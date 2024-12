Knaus Tabbert AG: Führungswechsel und interne Ermittlungen im Fokus!

Die Knaus Tabbert AG hat am 28. November 2024 bedeutende Veränderungen in der Unternehmensführung angekündigt, die im Kontext laufender staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen stehen. Der Aufsichtsrat hat entschieden, die Verträge von Chief Operating Officer Werner Vaterl und Chief Sales Officer Gerd Adamietzki mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Diese Maßnahme erfolgt, obwohl dem Unternehmen selbst kein Fehlverhalten vorgeworfen wird; vielmehr sieht sich Knaus Tabbert als Geschädigter in den laufenden Ermittlungen. Die genauen Vorwürfe und das Ausmaß des Schadens sind derzeit noch unklar.

In Anbetracht dieser Entwicklungen hat Knaus Tabbert eine interne Untersuchung eingeleitet, um die Ursachen der Situation zu klären und um sicherzustellen, dass solche Vorfälle in Zukunft vermieden werden. Das Unternehmen betont, dass es in vollem Umfang mit den Behörden kooperiert und sich verpflichtet, die internen Prozesse und Kontrollen zu verbessern. Diese Schritte sind Teil eines umfassenderen Engagements für organisatorische Verbesserungen und eine Stärkung des Führungsteams.