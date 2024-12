Ölpreise steigen leicht: Unerwarteter Rückgang der US-Rohölreserven!

Am Donnerstag stiegen die Ölpreise leicht, wobei ein Barrel der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Januar 73,30 US-Dollar kostete, was einem Anstieg von 47 Cent im Vergleich zum Vortag entspricht. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI erhöhte sich um 38 Cent auf 69,10 Dollar. Diese Preisbewegungen wurden durch einen unerwarteten Rückgang der Rohölreserven in den USA unterstützt. Die US-Regierung berichtete, dass die Lagerbestände in der vergangenen Woche um 1,8 Millionen Barrel gesunken sind, während Analysten nur mit einem Rückgang von 1,0 Millionen Barrel gerechnet hatten. Sinkende Reserven in der größten Volkswirtschaft der Welt haben in der Regel einen positiven Einfluss auf die Ölpreise.

Trotz des Anstiegs der Ölpreise war das Handelsvolumen am Markt vergleichsweise gering. In den USA blieben die Rohstoffmärkte aufgrund des Thanksgiving-Feiertags geschlossen, was zu einer reduzierten Handelsaktivität führte. Zudem hielten sich viele Anleger vor dem bevorstehenden Treffen des Ölverbunds Opec+ zurück. Dieses Treffen, das ursprünglich für Sonntag geplant war, wurde auf den 5. Dezember verschoben, da einige Minister an einer Konferenz der Golfstaaten teilnehmen. Bei der Opec+-Zusammenkunft wird erörtert, wann die bestehenden Förderbegrenzungen aufgehoben werden können.