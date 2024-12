Scholz warnt: Thyssenkrupp-Stahlkrise gefährdet Arbeitsplätze und Sicherheit!

Thyssenkrupp hat angekündigt, die Zahl der Arbeitsplätze im Stahlbereich bis 2030 von derzeit 27.000 auf 16.000 zu reduzieren. Dies bedeutet einen Verlust von 11.000 Stellen, was zu massiven Protesten von Arbeitnehmervertretern und der IG Metall führt. Tekin Nasikkol, der Vorsitzende des Thyssenkrupp-Konzernbetriebsrats, betont die systemrelevante Rolle des Unternehmens und die Notwendigkeit einer unabhängigen Stahlindustrie für die Wehrfähigkeit Deutschlands. Scholz hat sich in diesem Zusammenhang mit Nasikkol ausgetauscht.

Bundeskanzler Olaf Scholz äußert besorgte Bedenken zur Entwicklung der Stahlsparte von Thyssenkrupp, die eine geostrategische Bedeutung für Deutschland hat. In einem Interview mit der „Neuen Westfälischen“ betont er, dass die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern, insbesondere in der Rüstungsindustrie, kritisch ist. Scholz hebt hervor, dass Deutschland resilienter gegenüber Lieferschwierigkeiten werden muss, um nicht erpressbar zu sein.

Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur fordert klare Perspektiven für die Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM), die ebenfalls von den Stellenabbauplänen betroffen sind. HKM ist ein bedeutender Stahlproduzent in NRW und sichert mit seinen 3.000 Mitarbeitern viele Wertschöpfungsketten. Neubaur appelliert an das Management, schnell eine langfristige Lösung zu finden, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten.

Die Situation wird durch die Verkaufspläne von Thyssenkrupp für die Duisburger Stahlfirma HKM kompliziert. Thyssenkrupp hält die Hälfte der Anteile an HKM, was die Arbeitsplatzsituation zusätzlich belastet. Das Unternehmen hat in der Vergangenheit bereits erhebliche Wertabschreibungen vorgenommen und sieht sich einer schwachen Nachfrage sowie starker asiatischer Konkurrenz gegenüber.

Trotz der düsteren Aussichten gibt es positive Signale von unabhängigen Experten, die die Fortführungsfähigkeit der Stahlsparte für mindestens zwei Jahre als gesichert einschätzen. Thyssenkrupp plant zudem ein Joint Venture mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky, um die Zukunft der Stahlsparte zu sichern. Die Herausforderungen sind jedoch groß, und die Verhandlungen mit den Betriebsräten und Gewerkschaften werden entscheidend sein, um die Arbeitsplätze und die industrielle Basis in Deutschland zu erhalten.

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,74 % und einem Kurs von 3,877EUR auf Tradegate (29. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.