DBAG blickt optimistisch in die Zukunft: Starke Ergebnisse und Dividende!

Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) hat für das Geschäftsjahr 2023/2024 auf ein herausforderndes Jahr zurückgeblickt, jedoch auch positive Perspektiven aufgezeigt. Das Unternehmen erzielte ein Konzernergebnis von 47,5 Millionen Euro, was einem Gewinn von 2,55 Euro je Aktie entspricht. Der Nettovermögenswert je Aktie stieg zum 30. September 2024 um 8,5 Prozent auf 37,59 Euro. Diese Ergebnisse bestätigen die im Juli 2024 abgegebene Prognose der DBAG.

Die DBAG hat im Berichtszeitraum eine hohe Aktivität gezeigt und neun Transaktionen erfolgreich strukturiert, darunter die Veräußertung des Technologieunternehmens in-tech an Infosys, was eine mehr als dreifache Rendite der ursprünglichen Investition ermöglichte. Zudem wurde die mehrheitliche Übernahme von ELF Capital erfolgreich integriert, was die DBAG als umfassende Finanzierungsplattform für den Mittelstand stärkt. In diesem Zusammenhang wurden seit Jahresbeginn rund 550 Beteiligungs- und Finanzierungsmöglichkeiten geprüft, was die Sichtbarkeit der DBAG im Mittelstand erhöht hat.