Die Platform Group AG: Umsatzsprung und Übernahme stärken Luxusstrategie!

Die The Platform Group AG (ISIN: DE000A2QEFA1) hat am 29. November 2024 ein Update zu ihren Geschäftsergebnissen veröffentlicht, das von First Berlin Equity Research analysiert wurde. Analyst Alexander Rihane bekräftigte seine Kaufempfehlung und das Kursziel von 16,00 Euro. Die Gruppe meldete für das dritte Quartal 2024 beeindruckende Ergebnisse, die die Erwartungen übertrafen. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 44 % auf 140 Millionen Euro, was 9 % über der Schätzung von First Berlin liegt. Dieser Anstieg resultierte aus einer 22 %igen Zunahme der Bestellungen sowie einer 5 %igen Erhöhung des durchschnittlichen Warenkorbwerts. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich mehr als fünfmal auf 7,0 Millionen Euro, was die kumulierten neun Monate auf 24,6 Millionen Euro bringt und leicht über der Prognose von 24,2 Millionen Euro liegt.

Die The Platform Group AG ist auf einem guten Weg, die für 2024 prognostizierten Umsätze zwischen 500 Millionen und 520 Millionen Euro sowie ein bereinigtes EBITDA von 29 Millionen bis 32 Millionen Euro zu erreichen. Der Nettogewinn stieg um 357 % auf 4,7 Millionen Euro und entsprach den Erwartungen. Ein aktualisiertes DCF-Modell führte zu einem unveränderten Kursziel von 16 Euro, was die Kaufempfehlung stützt.