Staatsanleihen im Aufwind: Zinssenkungen und Inflation im Fokus!

Am Donnerstag verzeichneten die Kurse deutscher Staatsanleihen einen Anstieg. Der Euro-Bund-Future, ein wichtiger Terminkontrakt, stieg um 0,26 Prozent auf 134,38 Punkte, während die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen auf 2,12 Prozent fiel. Diese Entwicklung folgte auf einen Tag, an dem die Kommentare von Isabel Schnabel, Direktorin der Europäischen Zentralbank (EZB), die Erwartungen an Zinssenkungen dämpften. Schnabel warnte vor zu starken Leitzinssenkungen, was die Stimmung am Anleihemarkt belastete. Im Gegensatz dazu äußerte der französische Notenbankgouverneur Francois Villeroy de Galhau, dass es Spielraum für Zinssenkungen gebe, was die Spekulationen über mögliche Zinssenkungen im Dezember anheizte.

Die Verbraucherpreise in Deutschland stiegen im November weniger stark als erwartet, was die Inflation auf 2,4 Prozent im Jahresvergleich festlegte. Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 2,6 Prozent gerechnet. Die EZB strebt eine mittelfristige Inflationsrate von zwei Prozent an. Der Chefvolkswirt der VP Bank, Thomas Gitzel, prognostizierte eine geldpolitische Lockerung im Dezember um 0,25 Prozentpunkte, solange die Inflationsprognosen für das kommende Jahr stabil bleiben.