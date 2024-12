Preisanstieg für Kaffee: Verbraucher müssen 30% mehr zahlen!

Die Verbraucher in Deutschland müssen im kommenden Jahr mit einem Anstieg der Kaffeepreise rechnen. Carlos Mera, Agrarmarkt-Experte der Rabobank in London, prognostiziert, dass insbesondere Kaffee der unteren Preisklasse in Großpackungen um mindestens 30 Prozent teurer werden könnte. Kleinere Packungen, Premium-Marken und Kaffeekapseln sind weniger stark betroffen. Der Preis für Arabica-Bohnen an der Rohstoffbörse in New York hat kürzlich die Marke von 320 US-Cent pro Pfund überschritten, was den höchsten Stand seit 1977 darstellt. In diesem Jahr sind die Rohkaffeepreise bereits um etwa 70 Prozent gestiegen, wobei die Auswirkungen auf die Endverbraucher erst in sechs bis neun Monaten spürbar sein werden.

Die Preisentwicklung wird durch mehrere Faktoren beeinflusst. Ein wesentlicher Grund ist die Ernteausfälle in Brasilien, dem wichtigsten Kaffeeproduzenten. Aufgrund extremer Trockenheit sind die Ernteerwartungen für Arabica-Kaffee rückläufig, was zu einer geringeren Verfügbarkeit führt. Zudem steigen die weltweite Nachfrage und die Transportzeiten, insbesondere rund um das Rote Meer, was die Situation weiter verschärft. Marktführer Tchibo hat bereits angekündigt, dass Preiserhöhungen unvermeidlich sind, da die globalen Kaffeelager leer sind und kein Puffer vorhanden ist, um die steigenden Kosten abzufedern.

In Deutschland trinken die Menschen im Durchschnitt 164 Liter Kaffee pro Kopf und haben in den letzten Jahren bereits höhere Preise für Kaffeepads und -kapseln erlebt, die zwischen 2020 und 2023 um 25 Prozent gestiegen sind. Auch Bohnenkaffee wurde um gut 20 Prozent teurer. Laut einer Studie könnte die Anbaufläche für Arabica-Kaffee bis 2050 um die Hälfte zurückgehen, was die zukünftige Verfügbarkeit weiter gefährden könnte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kaffeepreise in Deutschland voraussichtlich stark ansteigen werden, was auf eine Kombination aus schlechten Erntebedingungen, steigender Nachfrage und logistischen Herausforderungen zurückzuführen ist. Die Verbraucher sollten sich auf höhere Kosten einstellen, während die Branche sich bemüht, die Auswirkungen der Preisdynamik zu bewältigen.

Kaffee wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 3,217USD auf ICE Futures US (29. November 2024, 01:00 Uhr) gehandelt.