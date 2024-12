Tragischer Flugzeugabsturz in Litauen: Ermittlungen laufen auf Hochtouren! Am Montagmorgen stürzte ein Frachtflugzeug der Swiftair, das im Auftrag von DHL von Leipzig nach Vilnius unterwegs war, kurz vor der geplanten Landung in ein Wohngebiet nahe des Flughafens Vilnius. Bei dem Unglück kam eines der vier …