boerse.de-Stiftung: Finanzwissen fördern und Kinder unterstützen! Am 28. November 2024 wurde die Gründung der boerse.de-Stiftung durch Thomas Müller bekannt gegeben, die am 1. Oktober 2024 ins Leben gerufen wurde. Mit einer Anfangsspende von 100.000 Euro verfolgt die Stiftung das Ziel, das Finanzwissen in der …