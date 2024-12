Schokolade wird teurer: Preisanstieg bis zu 50% vor Weihnachten!

In Deutschland müssen Verbraucher aktuell deutlich höhere Preise für Schokolade zahlen als im Vorjahr. Eine Analyse des Preisvergleichsportals Smhaggle zeigt, dass Schoko-Weihnachtsmänner je nach Marke und Größe um bis zu 50 Prozent teurer geworden sind. Auch Lebkuchenherzen verzeichnen Preisanstiege von bis zu 32 Prozent, während Dominosteine um 12 Prozent teurer sind. Für andere Schokoladenprodukte wie Vollmilch- oder Zartbitter-Tafeln müssen Kunden bis zu 17 Prozent mehr bezahlen, und eine 10er-Packung Kinder-Schokoriegel kostet knapp 8 Prozent mehr. Besonders auffällig ist die Preiserhöhung bei Ritter Sport, wo die Alpenmilch-Tafel von 1,49 Euro auf 1,89 Euro steigt, was einem Anstieg von fast 27 Prozent entspricht.

Die Ursachen für die steigenden Preise sind vielfältig. Schlechte Ernten und ein begrenztes Angebot in wichtigen Kakao-Anbauländern, bedingt durch Trockenheit, Starkregen und Pflanzenkrankheiten, haben zu einem Anstieg der Kakaopreise geführt. Im April 2024 erreichte der Tagespreis für Kakao einen Rekordwert von über 10.000 Euro pro Tonne. Obwohl der Preis seitdem leicht gesunken ist, bleibt er auf einem hohen Niveau. Laut dem Statistischen Bundesamt lag der Verbraucherpreis für eine Tafel Schokolade im Oktober 2023 um 9,1 Prozent höher als im Vorjahresmonat, während andere Schokoladenprodukte wie Riegel und Pralinen ebenfalls Preiserhöhungen von 6 bis 7,6 Prozent verzeichneten.

Trotz der Preissteigerungen zeigt der Süßwarenverband, dass der Pro-Kopf-Verzehr von Schokolade in Deutschland gestiegen ist, von gut 9 Kilo im Jahr 2018 auf knapp 9,9 Kilo im Jahr 2023. Dies deutet darauf hin, dass die Nachfrage nach Schokolade auch in Zeiten steigender Preise stabil bleibt.

In der bevorstehenden Weihnachtszeit hat die deutsche Süßwarenindustrie rund 164 Millionen Schokoladen-Nikoläuse und -Weihnachtsmänner produziert, was einem Rückgang von 2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI), Carsten Bernoth, betont, dass die Unternehmen mit erheblichen Kostenbelastungen konfrontiert sind, die sowohl Rohstoffe als auch Personal und Energie betreffen. Das Exportgeschäft gestaltet sich zudem als herausfordernd. Zwei Drittel der produzierten Schokoladenartikel wurden an den deutschen Lebensmittelhandel ausgeliefert, während ein Drittel exportiert wurde.

Kakao wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 7.933GBP auf ICE Futures Europe (29. November 2024, 18:15 Uhr) gehandelt.