Kissigs Performance-Update: So liefen die Börsen und meine Wikifolios im November '24

Der November begann stark und endete rekordverdächtig, auch wenn den US-Börsen angesichts der Thanksgiving-Feiertage etwas die Puste ausging. Der Wahlsieg von Don Trump hat die Börsenkurse beflügelt, das kann man sicher sagen. Was die Aussichten auf seine Politik angeht, ist allerdings vieles im Unklaren und inzwischen werden die nicht unerheblichen Nebenwirkungen seiner Fantasien in Sachen Wirtschaft, Steuern, Zuwanderung und Geopolitik immer offener thematisiert. Zumeist mit wenig positiven Anmerkungen. Doch was am Ende wirklich umgesetzt wird, bleibt abzuwarten. Und alle seine Aktionen fordern Reaktionen der Betroffenen heraus, das zumindest hat seine erste Präsidentschaft gezeigt.





Costco berichten. Insgesamt wussten die US-Unternehmen zu überzeugen, es gab deutlich mehr positive Überraschungen als negative. In Europa und insbesondere in Deutschland ist genau das Gegenteil der Fall: hierzulande überwiegen Gewinnwarnungen und Enttäuschungen. Zudem hagelt es kontinuierlich Abstufungen bei der Wirtschaftsentwicklung, so dass die (beinahe) einzig positive Aussicht die auf Neuwahlen ist. Aber was dann folgt, ist ebenso unklar, denn eine Unions-geführte Bundesregierung müsste nach aktuellem Stand entweder auf die SPD oder die Grünen als Koalitionspartner zurückgreifen - und beides sind die Maximaldilettanten in der Ampel-Bundesregierung und die werden auch nach massiven Stimmenverlusten ja nicht plötzlich zur Vernunft kommen und sachgerechte und zielführende Politik in ihren Werkzeugkasten aufnehmen. Handlungsbedarf gibt es jedenfalls reichlich, wenn sich Deutschland nicht völlig selbst abschaffen will... Die Earnings Season liegt weitgehend hinter uns. Als letztes echtes Highlight wird nochberichten. Insgesamt wussten die US-Unternehmen zu überzeugen, es gab deutlich mehr positive Überraschungen als negative. In Europa und insbesondere in Deutschland ist genau das Gegenteil der Fall: hierzulande überwiegen Gewinnwarnungen und Enttäuschungen. Zudem hagelt es kontinuierlich Abstufungen bei der Wirtschaftsentwicklung, so dass die (beinahe) einzig positive Aussicht die aufist. Aber was dann folgt, ist ebenso unklar, denn eine Unions-geführte Bundesregierung müsste nach aktuellem Stand entweder auf die SPD oder die Grünen als Koalitionspartner zurückgreifen - und beides sind die Maximaldilettanten in der Ampel-Bundesregierung und die werden auch nach massiven Stimmenverlusten ja nicht plötzlich zur Vernunft kommen und sachgerechte und zielführende Politik in ihren Werkzeugkasten aufnehmen. Handlungsbedarf gibt es jedenfalls reichlich, wenn sich Deutschland nicht völlig selbst abschaffen will...