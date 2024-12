Der Bitcoin macht Millionäre

Mit klassischen deutschen Aktien ist 2025 nix zu holen. Der Bitcoin jedoch macht seine Investoren glücklich. 100 Prozent Kursgewinn in weniger als drei Monaten sind atemberaubend.

2024 war für Anleger ein traumhaftes Aktienjahr. Mit der großen Einschränkung, dass man bitte keine deutschen Industrietitel im Portfolio haben durfte und beim DAX entweder zu SAP oder Titeln wie Siemens Energy gegriffen hatte. Der DAX-Performanceindex liegt insgesamt rund 15 Prozent im Plus wobei der Großteil der Gewinne schon in den ersten Jahresmonaten aufgelaufen ist. Seit September spielen Aktien eine untergeordnete Rolle. Es regiert der Bitcoin.

80 Prozent….

Vor gut zwölf Monaten war die mögliche Einführung von Bitcoin-Spot-ETFs der Katalysator für steigende Kurse. Die erstmalige Auflegung im Januar wurde als eine Art Ritterschlag gefeiert. Ein Grund für den erfolgreichen ETF-Start war auch der anstehende Halving-Termin im April. Die Halbierung der Blockprämie von 6,25 auf 3,125 Bitcoin reduzierte das Angebot, während gleichzeitig die Nachfrage über ETFs stark anstieg. Trotz dieser perfekten Mischung setzte der Bitcoin nicht zu einer Rally an, sondern pendelte seitwärts. Denn mit dem Anstieg von gut 80 Prozent in den ersten Wochen des Jahres war bereits viel eingepreist.

…und dann

„Bereits seit dem Sommer entwickelten sich die Umfragewerte für Donald Trump und der Bitcoin-Kurs sehr ähnlich“, findet Jürgen Molnar als Kapitalmarktexperte bei RoboMarkets. Wohl auch dank großzügiger Wahlkampfspenden zeigte sich der neue US-Präsident sehr offen für eine Verbesserung der rechtlichen Rahmenbedingungen und spielt mit dem Gedanken, eine „strategische nationale Bitcoin-Reserve“ anzulegen. Die spannende Frage ist natürlich, woher die dafür notwendigen Münzen kommen. „Schon jetzt sind rund 94 Prozent aller existierenden Bitcoins im Umlauf, von den maximal 21 Millionen Stück können noch rund 1,2 Millionen geschürft werden“, so Franz-Georg Wenner von IndexRadar. Besser kann ein Inflationsschutz nicht sein und so gilt der Bitcoin auch als digitales Gold. In Zeiten von kräftig steigender Staatsverschuldung ist die Limitierung ein starkes Argument für den Bitcoin.