Goldpreis vor Neubewertung. Barrick Gold, Newmont & Co. auf dem Sprung

Entlastung für den Goldpreis

Die Wucht der Aufwärtsbewegungen bei den US-Anleiherenditen und beim US-Dollar scheint gebrochen. So sanken die Renditen der wichtigen 10-jährigen US-Staatsanleihen zuletzt wieder unter die 4,2 Prozent. Noch vor wenigen Tagen kratzten die Renditen an der Marke von 4,5 Prozent. Auch die imposante Rallye des US-Dollars hat einen empfindlichen Dämpfer bekommen. Der wichtige US-Dollar-Index verlor zuletzt kräftig. Nach dem markanten 52-Wochen-Hoch bei 108 Punkten, geriet der Index unter Druck. Der Rücksetzer unter die wichtige Zone 106,5 Punkte / 106,0 Punkte löste nun kürzlich ein weiteres Verkaufssignal im US-Dollar-Index aus. Dieses könnte in den kommenden Tagen für weiteren Abgabedruck sorgen. Ein solches Szenario würde wiederum dem Goldpreis in die Hände spielen. Doch nicht nur der Goldpreis befindet sich in einer überaus spannenden Phase. Lesen Sie hierzu die Kommentare „Letzte Chance - Silberpreis vor der Entscheidung - Jahresendrallye oder Abverkauf?“ und „Ölpreise in Not - Das sieht gar nicht gut aus für Brent Oil. Zum Jahresfinale droht ein Abverkauf“

