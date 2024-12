17. Deutscher Nachhaltigkeitspreis in Düsseldorf vergeben (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) - Im Rahmen des 17. Deutschen Nachhaltigkeitstages (DNT) wurdenam Freitag in festlichem Rahmen die Gewinner des DeutschenNachhaltigkeitspreises ausgezeichnet. Prominente Laudatoren wie dieBundesminister Klara Geywitz und Prof. Karl Lauterbach würdigten herausragendeLeistungen in den Kategorien Internationale Zusammenarbeit, Architektur, Sportsowie erstmals Gesundheit und Produkte gewürdigt. Ehren- und Sonderpreiseerhielten Hape Kerkeling, Emeli Sandé, Malaika Mihambo, Matteo Thun sowie dieUEFA EURO 2024. Damit ging der besucherstärkste Kongress seit 2008 zu Ende.Erstmals wurde in diesem Jahr der DNP für Gesundheit gemeinsam mit der BARMERund der von Dr. Eckart von Hirschhausen gegründeten Stiftung Gesunde Erde -Gesunde Menschen (GEGM) in drei Kategorien verliehen. Ausgezeichnet in derKategorie "Versorgung gestalten" wurde die Pilotstudie zur ökologischenNachhaltigkeit in der Antibiotikaversorgung der AOK Baden-Württemberg. In derKategorie "Gesundheit stärken" gewann die krisenchat gGmbH den Preis für einpsychosoziales Online-Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche in akutenKrisen. Die Initiative "klimafreundlich pflegen - überall!" des AWOBundesverbands e.V. überzeugte die Jury in der Kategorie "Umwelt schützen" miteinem Konzept, das Klimaschutz in Pflegeeinrichtungen integriert und so denWandel in der Sozialwirtschaft vorantreibt. Die Auszeichnungen wurden von Prof.Dr. Christoph Straub, dem Vorstandsvorsitzenden der BARMER, sowie derModeratorin und Autorin Nina Ruge übergeben. Per Video meldete sichBundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach.Ebenfalls Premiere feierte der DNP für Produkte . Die Auszeichnung würdigt 50besonders nachhaltige Lösungen, das können auch Dienstleistungen und Systemesein, in den Kategorien Klima, Natur, Ressourcen, Gesellschaft undWertschöpfungskette. Die Preise wurden unter anderem von Prof. MichaelBraungart, Geschäftsführer Braungart EPEA, und Matthias Bauer, dem CEO der VogelCommunications Group, überreicht. Alle Sieger finden sich unternachhaltigkeitspreis.de/produkte/Mit dem diesjährigen DNP für internationale Zusammenarbeit wurde diePartnerschaft zwischen HAMBURG WASSER und der Jordan Water Company "Miyahuna"ausgezeichnet. Als "Water Operators Partnership" steht das Projekt für diekonsequente grenzübergreifende Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen in Ländern,die stark vom Klimawandel betroffen sind. Überreicht wurde der in Zusammenarbeitmit dem Industrieunternehmen WILO ausgelobte Preis durch Dr. Gerd Müller,Generalsekretär der Organisation der Vereinten Nationen für industrielleEntwicklung (UNIDO).Den DNP Architektur, für besonders nachhaltige Bauprojekte, erhielt das