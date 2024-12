IG Metall kündigt Warnstreiks bei Volkswagen an

HelicopterBen schrieb 24.11.24, 14:55

Nun, das wäre sicher schön, aber daran läßt sich momentan kein Geld verdienen. Jedenfalls nicht wenn man sich so anstellt wie momentan das VW-Management.



Geld mit einem "Brot und Butter"-Auto wie dem Käfer und später den frühen Serien des Golfs, verdient man in dem man einmalig richtig Gehirnschmalz, also Entwicklungs- Design und Technikinnovation reinpackt auf dem neuesten "state of the art"-Stand, dann eine Werbekampagne los tritt die sich gewaschen hat (ich erinnere an 1973/74 "Der neue Volkssport: Golf!") und dann in die Massenfertigung geht, also über hohe Stückzahlen und den Plattformeffekt mit günstigem Verkaufspreis dennoch Marge macht. Ein bis 2 Tausender je Fahrzeug reicht schon. So kommt man binnen 2-3 Jahren in die Gewinnzone, nach Entwicklungskosten! VW schwimmt im Geld, am Geld liegt es also nicht dass sie damit loslegen. Es legt am fehlenden unternehmerischen Mut.



Dabei muss man die Mentalität in den einzelnen nationalen Märkten kennen und berücksichtigen.



Beispiel: Warum lief der Golf oder auch der Passat in China "nur schleppend" oder sogar "gar nicht", aber der Jetta so hervorragend? Während eine Jetta sich in Deutschland nur der Opa und später gar niemand mehr kaufte?



Mentalität: der Chinese will kein Fließheckfahrzeug fahren sondern ein Stufenheckfahrzeug, denn Fließheck/Kombi mit große Ladeklappe sieht aus als ob man "Arbeiter" ist, also hinten Arbeitszeugs transportieren "muss", also einer niedrigen, sozial schlechter angesehenen Schicht angehört. Stufenheck deutet an dass man "nur noch Koffer" hinten reinpacken muss weil man sozial aufgestiegen ist und das Auto nicht zur Arbeit sondern lediglich zum komfortablen Reisen nutzt. Deshalb blieben in China Autos mit Heckklappe und Kombis links liegen, aber Stufenheckautos (Jetta!) gingen wie geschnitten Brot. Muss man wissen. Und sich als Hersteller drauf einstellen.