Nach neuem Allzeithoch: Startet Apple jetzt so richtig durch?

An der Aktie von Apple finden Anleger noch immer großen Gefallen. Zwar gab es in diesem Jahr reichlich Gegenwind für das Unternehmen – vor allem Sorgen um ein schwaches China-Geschäft, niedrige iPhone-Verkäufe und eine schwache Wettbewerbsposition im Bereich KI bei einer gleichzeitig hohen Bewertung beherrschten die Schlagzeilen.

Tipp aus der Redaktion: Der Wahlsieg von Donald Trump hat die Weichen für eine Jahresendrallye gestellt. Wer jetzt auf die richtigen Werte setzt, kann in den kommenden drei Monaten so richtig abräumen. Welche fünf besonders aussichtsreich sind, erfahren Sie in unserem kostenlosen Spezialreport!

Neues Allzeithoch: Chance für Anleger oder Fehlsignal?

Pünktlich zu Thanksgiving beziehungsweise sich dem daran anschließenden Black Friday ist die Aktie auf ein neues Allzeithoch geklettert. Damit beendete die Aktie eine 5 Monate anhaltende Konsolidierungsphase und bricht nach oben aus. Fehlsignal oder Rallye-Chance mit weiterem Kurspotenzial? Das soll der Blick in den Chart klären!

Mittelfristiger Seitwärtstrend nach oben verlassen

Übergeordnet befindet sich Apple in einem langfristigen Aufwärtstrend. Insbesondere im ersten Jahresdrittel fiel das Papier jedoch weit hinter den Gesamtmarkt und andere Magnificent-Seven-Werte zurück. Es kam mit einem Death Cross sogar zu einem technischen Verkaufssignal, das zeitweise für Kurse unterhalb von 170 US-Dollar sorgte.

Ein Befreiungsschlag gelang der Aktie dann im Mai mit einem Gap-up über die gleitenden Durchschnitte. Diese Aufwärtslücke entpuppte sich rasch als Breakaway-Gap und löste so großes Kaufinteresse aus, das im Juli in neue Allzeithochs mündete. Neue Hochs in der technischen Indikation unterstützten den Anstieg der Aktie und bestätigten seine Nachhaltigkeit.

Erfolg im zweiten Anlauf

Daran konnte Apple in den vergangenen Monaten jedoch nicht anknüpfen, vor allem vom weltweiten Flash-Crash am 05. August wurden die Anteile schwer getroffen. Nach der Rückeroberung der Unterstützung bei 220 US-Dollar lag zuletzt ein mittelfristiger Seitwärtstrend vor, innerhalb dem es zu zwei Ausbruchsversuchen gekommen ist.

Scheiterte der erste Versuch im Oktober noch, ist es nun zu einem zweiten, erfolgreichen Ausbruchsversuch über das alte Allzeithoch gekommen. Bewerkstelligt wurde dieser mithilfe eines etwa 10 US-Dollar breiten Aufwärtstrendkanals und einem Überspringen der 50-Tage-Linie sowie der Unterstützung bei 230 US-Dollar.

Chance auf Fehlsignal

Begleitet wurde dieser Anstieg durch einen steigenden Relative-Stärke-Indikator (RSI), der jedoch trotz eines rekordhohen Aktienkurses kein eigenes Hoch ausbilden konnte. Somit ist der Ausbruch technisch bislang nicht unterstützt. Das gilt insbesondere mit Blick auf den Trendstärkeindikator MACD, der weit von seinen 52-Wochen-Hochs entfernt ist und einen nur schwachen Aufwärtstrend anzeigt.

In beiden Indikatoren zeichnen sich zwar Aufwärtstrends mit höheren Tiefs ab, gleichzeitig konnten weder der RSI noch der MACD für höhere Notierungen der Aktie entsprechend signifikante, eigene Hochs ausbilden. Das wirft Fragen bezüglich der Nachhaltigkeit des jüngst zu beobachtenden Ausbruchs auf.

Fazit: Ausbruch ein zweischneidiges Schwert

Wenngleich Apple also auf ein neues Allzeithoch ausgebrochen ist und damit ein starkes technisches Kaufsignal geliefert hat, ist dieses technisch nur unzureichend unterstützt. Das bedeutet, dass es sich beim jüngsten Rekordhoch um ein Fehlsignal handeln und die Aktie erneut zurücksetzen könnte.

Allerdings ist die technische Verfassung der Aktie ein zweischneidiges Schwert, denn insbesondere der MACD bietet gerade aufgrund seiner aktuellen Schwäche jede Menge Auf- und Nachholpotenzial gegenüber früheren Hochs der Aktie. Im Zweifel gilt deshalb: "The trend is your friend!" – und der zeigt aktuell nach oben.

100-Prozent-Chance für risikoaffine Anleger

Risikofreudige Anleger, die das Ausbruchsszenario spielen wollen, können das mithilfe des Discount-Calls MJ2LVA tun, der die Chance auf eine Verdoppelung bietet, wenn sich die Apple-Aktie bis zum September kommenden Jahres auf 260 US-Dollar oder mehr verteuert.

Für Kurse zwischen dem Basispreis von 235 US-Dollar und dem Cap, also der Kappungsgrenze, bis zu der Gewinne angerechnet werden, bei 260 US-Dollar erhalten Anleger eine anteilige Auszahlung. Daraus ergibt sich folgendes Auszahlungsprofil:

Szenariotabelle

Discount-Call MJ2LVA (Basis 235 $ / Cap 260 $) Fall 1 Fall 2 Fall 3 Fall 4 Fall 5 Fall 6 Kaufpreis Aktie * 237,32 $ Kaufpreis Discount-OS * 1,18 € Basis / Cap 235,00 $ / 260,00 $ Laufzeit / Fälligkeit 19.09.2025 Verkaufspreis Aktie 235 $ 240 $ 245 $ 250 $ 255 $ 260 $ Wertentw. m. Optionsschein 0,00 € 0,47 € 0,95 € 1,42 € 1,89 € 2,36 € Rendite Aktie -1,0 % +1,1 % +3,2 % +5,3 % +7,4 % +9,6 % Rendite Optionsschein -100,0 % -60,2 % +19,5 % +20,3 % +60,2 % +100,0 % Breakeven 247,49 $

Stand: Freitag, 29. November, 21:50 Uhr (MEZ), Berechnungsgrundlage für die in der Tabelle genannten Renditen

Doch Vorsicht: Notiert Apple zum Laufzeitende unterhalb von 235 US-Dollar, verfällt MJ2LVA wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Dieses Szenario könnte insbesondere dann eintreten, wenn Anleger verstärkt ihre Aufmerksamkeit auf Bewertungsrisiken legen, denn Apple ist auf dem aktuellen Kursniveau bereits mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 32 bewertet, was um 15 Prozent über dem Mittel der vergangenen 5 Jahre liegt.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion