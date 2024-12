Gutachter bestätigt Sanierungsfähigkeit

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der hoch verschuldete Baywa -Konzern kann sich laut Sanierungsgutachter durch Gesundschrumpfung retten. In einem zweiten Entwurf des im Juli in Auftrag gegebenen Gutachtens wird die "Sanierungsfähigkeit" des unter einem Schuldenberg leidenden Münchner Unternehmens bestätigt. Das teilte die Baywa in einer Pflichtmitteilung für die Börse mit.

Vor allem Auslandsgeschäft soll kleiner werden