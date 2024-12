Millionenstadt wird erneut zum Schlachtfeld

ALEPPO (dpa-AFX) - In Syrien hat binnen weniger Stunden eine Rebellen-Allianz in einer Blitzoffensive fast die gesamte Millionenstadt Aleppo im Norden des Bürgerkriegslandes unter ihre Kontrolle gebracht. Der Vorstoß kam auch für das Regime von Baschar al-Assad scheinbar überraschend. Experten sprechen von einem einschneidenden Ereignis. Wie es jetzt weitergeht, hängt auch von Entscheidungen ab, die in Russland getroffen werden - Moskau ist einer der engsten Verbündeten Assads.

Die Truppen von Präsident Assad und ihre Verbündeten gerieten diese Woche durch eine Offensive der Rebellen-Allianz unter der Führung der islamistischen Gruppe Haiat Tahrir al-Scham (HTS) überraschend stark unter Druck. Sie hatten am Mittwoch die Offensive "Abschreckung der Aggressionen" gestartet und dabei innerhalb weniger Tage mit Tausenden Kämpfern große Gebietsgewinne in der Umgebung von Idlib und Aleppo erzielt. Die Allianz will mittlerweile auch die Kontrolle über die gesamte benachbarte Provinz Idlib übernommen haben.