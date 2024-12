Taiwans Präsident auf heikler Pazifikreise

TAIPEH (dpa-AFX) - Taiwans Präsident Lai Ching-te ist zu einer politisch heiklen Auslandsreise aufgebrochen. Zu Beginn und am Ende seines siebentägigen Pazifik-Trips soll Lai jeweils einen Zwischenstopp auf US-Territorium einlegen. Am Samstag (Ortszeit) wurde Taiwans Staatsoberhaupt für zwei Nächte im US-Bundesstaat Hawaii erwartet. Örtliche Medien berichteten von seiner Ankunft in Hawaiis Hauptstadt Honolulu am Vormittag (Ortszeit). Bei seiner Auslandsreise, die den 65-Jährigen unter anderem auf die Marshallinseln, nach Tuvalu und Palau führt, wird der Politiker am 4. Dezember zudem für eine Nacht im US-Außengebiet Guam zwischenlanden.

"Ich möchte der US-Regierung dafür danken, dass sie die Grundsätze der Sicherheit, der Würde, des Komforts und der Bequemlichkeit beachtet hat, um den Erfolg dieser Reise zu ermöglichen", sagte Lai kurz vor seiner Abreise am internationalen Flughafen Taoyuan.