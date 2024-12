Später Punktgewinn von Tabellenführer Bayern beim BVB

katjuscha-research schrieb 29.11.24, 11:03

Wenn der Substanzwert wichtig für wiederkehrende Umsätze ist, also für Sponsoren, dann müsste sich das aber eben dauerhaft in den Gewinnen und Cashflows zeigen. Und das ist beim BVB halt insofern nicht der Fall als das jeder Euro dann in Spieler oder Infrastruktur investiert wird. Letztlich bleibt es dann also wieder an der Frage hängen, ob die Investitionen zu sportlichem Erfolg führen, um damit attraktiver für Sponsoren und Investoren zu werden. In den letzten Jahren war das eher suboptimal, und deshalb halt die Skepsis.



Der Markenwert als solches sagt aber eigentlich nichts aus. Das sind immaterielle Dinge, die dem Aktionär ja nur was bringen würde, wenn es hier jemand geben würde, der dem BVB ein Übernahmeangebot vorlegt, was aber zu 99,9% ausgeschlossen ist. Die 0,01% geb ich mal an für den Fall, dass 50+1 irgendwann mal fällt. Aber selbst dann ist es in der deutschen Fußballkultur verankert, dass hier faktisch ein Mehrheitsverkauf ausgeschlossen ist.