JEFFERIES stuft NOVO NORDISK auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Underperform" mit einem Kursziel von 575 dänischen Kronen belassen. Phase-III-Studiendaten zum Kombinationsmedikament CagriSema bei Diabetes und Fettleibigkeit dürften positiv ausfallen, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Gleichwohl erschienen die Markterwartungen in puncto Spitzenumsatzpotenzial viel zu hoch. Zudem stünden Preise für GLP-1-Medikamente in den USA unter Druck und damit auch die Margen, denn die Produktion solcher Mittel nehme zu. Daher hält der Experte die mittelfristigen Gewinnerwartungen des Marktes an den dänischen Pharmakonzern für zu hoch./misVeröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2024 / 09:10 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2024 / 03:30 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 100,9EUR auf Tradegate (29. November 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Peter Welford

Analysiertes Unternehmen: NOVO NORDISK

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 575

Kursziel alt: 575

Währung: DKK

Zeitrahmen: 12m