Amazon, Walmart oder Target nach dem Taylor Swift Deal kaufen?

Das war aber noch nicht alles. Taylor Swift Fans, die liebevoll Swifties genannt werden, konnten in den Target Filialen einige Trüffel ihres Lieblingsstars erwerben. Neben dem bereits erwähnten Buch zur erfolgreichsten Welttour der Musikgeschichte, The Eras Tour Book, konnten die Swifties auch ein speziell für Target aufgenommenes Album kaufen. The Tortured Poets Department: The Anthology: Diese spezielle Version ihres letzten Albums konnte als Vinyl oder CD gekauft werden. Es enthält exklusive Bonus-Tracks wie Akustikversionen beliebter Lieder und wurde speziell für Target produziert.

Mit nur 26 Tagen ist die Zeit zwischen Thanksgiving und Weihnachten in diesem Jahr kürzer als noch vor einem Jahr. Deswegen musste sich Target etwas einfallen lassen, um am Black Friday mehr Käufer in seine Geschäfte zu locken. Ein Blick auf die langen Schlangen vor den Filialen zeigt, dass dieser Teil des Plans aufgegangen ist. Was die Zahlen angeht, so könnte der Clou nur bedingt aufgegangen sein.

Laut den ersten Zahlen von Mastercard, welche die Zahlung mit ihren Karten analysiert, hat der Online-Handel den stationären Handel deutlich übertroffen. Wie Reuters berichtet, rechnet Mastercard beim Ladengeschäft mit einem Umsatzplus von 0,7 Prozent, während der Online-Handel um 14 Prozent zugelegt hat. Bleibt für Target zu hoffen, dass die meisten Swifties keine Mastercard benutzt haben.

10 Milliarden US-Dollar Marke geknackt

Was die Ausgaben angeht, so haben die Verbraucher nach Angaben von Adobe wohl am Black Friday online stärker zugegriffen als in den Vorjahren. Nach 9,1 Milliarden Dollar im Jahr 2022, waren es im vergangenen Jahr 9,8 Milliarden Dollar und dieses Jahr fällt die Marke von 10 Milliarden US-Dollar. Genau sollen es am Black Friday 10,8 Milliarden US-Dollar gewesen sein.

Auch wenn das Ladengeschäft sich nicht so positiv entwickelt hat, dürfte Target seinen Teil vom Kuchen auch online abbekommen haben. Damit die Kauflust nicht nachlässt, hat der amerikanische Einzelhändler seine Schnäppchen auch noch nach dem Black Friday im Angebot.

Während die Swifties sich wohl etwas gedulden müssen, bis die Regale wieder für sie gefüllt sind, verspricht Target satte Rabatte auf den Rest des Sortiments. Noch am Black Friday kündigte der amerikanischen Einzelhändler für den 1. Dezember den Start eines zweitägigen Cyber-Monday-Verkaufs an.

Dabei werden Tausende von Produkten aus Kategorien wie Elektronik, Videospiele und Haushaltswaren mit Rabatten von bis zu 50 Prozent angeboten. Zusätzlich gibt es 25 Prozent Preisnachlass auf Artikel aus den Bereichen Schönheit, Vitamine und Ernährung, sowohl auf Target.com als auch in der Target-App. Um die Weihnachtszeit für Kunden weiterhin attraktiv zu gestalten, werden bis zum 24. Dezember kontinuierlich neue Angebote in den Filialen und online verfügbar sein.

Nachdem Target mit den Zahlen zum dritten Quartal die Erwartungen verfehlt hat, ist die Aktie schwer unter die die Räder gekommen. Jetzt ist der amerikanische Einzelhändler um Wiedergutmachung bemüht. Der Plan mit Taylor Swift war sicherlich eine gute Idee, nur ob er unterm Strich auch was bringt bleibt abzuwarten. Die erfolgreiche US-Sängerin wird für die exklusiven Verkaufsrechte für ihr "aufgeswiftetes" Album und das Buch zu ihrer Tour sicherlich eine fürstliche Entlohnung bekommen haben.

Der Erfolg der Aktion dürfte daher eher davon abhängen, ob die Swifties auch noch bei anderen Waren zugegriffen haben oder nur die Regale mit Taylor Swift Produkten leergefegt haben.

Mein Tipp: Wer auf die Gewinner des Black Fridays setzen möchte, der geht mit den Papieren von Amazon und Walmart sicherlich eine bessere Wette ein. Beide Konzerne dürften ein großes Stück der Online-Umsätze abbekommen haben. Zudem hat Walmart mit den Zahlen zum dritten Quartal noch einmal die Prognose erhöht. Dem größten amerikanischen Einzelhändler scheint die verkürzte Zeit zwischen Thanksgiving und Weihnachten keine Probleme zu bereiten.

Mutige Anleger setzen darauf, dass die Swifties Target die Kassen weiter gefüllt haben. Allerdings glaube ich nicht, dass viele der Teenager, die sich auf die Bücher von Taylor Swift gestürzt haben, auch noch eine Mikrowelle mit nach Hause genommen haben. Vielleicht noch ein wenig Kosmetik oder Schmuck.

Unterm Strich bleibt abzuwarten, ob die Aktion mit Taylor Swift wirklich den gewünschten Erfolg gebracht hat oder noch bringen wird. Viele solcher PR-Kampagnen sind meistens ein Nullsummen-Geschäft und sollen den Verkauf anderer Waren ankurbeln. Ob die Swifties dafür die geeignete Gruppe sind, muss sich noch zeigen. Aber auf jeden Fall dürften sie die größte Gruppe sein, die Target anlocken konnte.

Unterm Strich setzen daher nur mutige Anleger auf eine deutliche Erholung bei Target. Konservative Anleger verfahren nach dem Motto: "Altbewährt ist nie verkehrt" und setzen an schwachen Tagen auf Amazon oder Walmart.

