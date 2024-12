NRW-CDU nominiert Merz als Spitzenkandidat

DÜSSELDORF/SCHMALLENBERG (dpa-AFX) - Die CDU Nordrhein-Westfalen hat Parteichef Friedrich Merz als Spitzenkandidat für die Bundestagswahl nominiert. Der Landesvorstand habe den Vorschlag für die Landesliste einstimmig beschlossen, hieß es in einer Mitteilung. Merz steht auf der Liste auf dem ersten Platz. Er soll damit in jedem Fall in den Bundestag gewählt werden. Zuvor war der Unionskanzlerkandidat bereits als Direktkandidat für den Wahlkreis Hochsauerland aufgestellt worden.

Über den Vorschlag des Landesvorstands für die NRW-Landesliste stimmt eine Landesvertreterversammlung der Partei dann am 14. Dezember in Essen ab.