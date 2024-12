Trump macht Boulos zum Berater

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der designierte US-Präsident Donald Trump holt sich mit dem Geschäftsmann Massad Boulos ein weiteres Mitglied seiner erweiterten Familie in seine Regierungsmannschaft. Massad Boulos stammt aus dem Libanon und ist Vater von Michael Boulos (27), der mit Trumps jüngster Tochter Tiffany (31) verheiratet ist. Er soll künftig als Berater des Präsidenten für die arabischen Länder und den Nahen Osten tätig sein.

Trump bezeichnete Boulos in einem Beitrag auf der Online-Plattform Truth Social als einen "versierten Juristen", einen "hoch angesehenen" Geschäftsmann mit viel Erfahrung in der internationalen Szene und einen "langjährigen Verfechter republikanischer und konservativer Werte". Trump wird am 20. Januar für eine zweite Amtszeit vereidigt.

Boulos ist nur das jüngste Beispiel für eine Ernennung Trumps aus dem familiären Umfeld: Am Samstag hatte Trump angekündigt, Charles Kushner, den Vater seines Schwiegersohns Jared Kushner, zum US-Botschafter in Frankreich zu machen. Bereits in seiner ersten Amtszeit von 2017 bis 2021 setzte Trump Familienmitglieder in Schlüsselpositionen ein, so holte er sich etwa Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner als Berater an seine Seite./trö/DP/mis