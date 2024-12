Laimu Electronics stellt auf der Electronica 2024 seine Kompetenz im Bereich Automotive-Steckverbinder vor und strebt eine globale Zusammenarbeit an

MÜNCHEN, 1. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Shanghai Laimu Electronics Co. Ltd. („Laimu Electronics") präsentierte auf der kürzlich beendeten Electronica 2024, der weltweit führenden Fachmesse und Konferenz für Elektronik, seine neuesten Entwicklungen bei Steckverbindern, Präzisionskomponenten und modularen Produkten und zog damit die Aufmerksamkeit der Fachwelt auf sich. Auf der Veranstaltung fanden ausführliche technische Diskussionen mit Technologiedelegationen von Laimu Electronics statt, bei denen die Experten ein starkes Interesse an ultra-miniaturisierten Innovationen wie dem 1,8 mm Pitch SMT-Steckverbinder zeigten.

Laimu Electronics legt den Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung und liefert integrierte Systemlösungen mit Steckverbindern, Präzisionskomponenten und modularen Produkten an ein weltweites Publikum. Das Unternehmen beliefert Top-Kunden in den Bereichen Telekommunikation, Automobilelektronik, photovoltaische Energiespeicherung und Leistungshalbleiter. Seine Produkte für die Automobilindustrie werden in China, Europa, den Vereinigten Staaten, Japan und Südkorea in neuen Energie- und intelligenten Fahrzeugen eingesetzt und positionieren das Unternehmen als Spitzenreiter in der globalen Automobilsteckverbinderbranche.

Mit über 2.000 Steckverbindern und Komponenten für die Automobilindustrie hat Laimu Electronics seine Investitionen in Forschung und Entwicklung erheblich gesteigert und verfügt über eines der umfangreichsten Portfolios Chinas, das fortschrittliche Anwendungen in intelligenten Cockpits, Fahrerassistenzsystemen, elektrischen Antriebstechnologien und Domain Controllern unterstützt.

Als Antwort auf die sich entwickelnde Landschaft der automobilen Intelligenz und der neuen Energietechnologien entwickelt Laimu Electronics weiterhin innovative Produkte, die die Anforderungen an eine präzise Steuerung und schnelle Reaktion von intelligenten Fahrzeugen und Robotern erfüllen und so die Industrie in Richtung verbesserter Intelligenz vorantreiben.

Das Unternehmen ist aktiv auf der Suche nach verschiedenen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und signalisiert Offenheit für neue Partnerschaften und innovative Lösungen in der sich entwickelnden Landschaft der Technologie und Konnektivität. Interessierte aus allen Bereichen sind eingeladen, die Steckverbindertechnologie von Laimu Electronics zu entdecken, die den Fortschritt in der Industrie vorantreibt.

Für Anfragen oder Zusammenarbeit wenden Sie sich bitte an:

E-Mail: Zjb@laimu.com.cn

TEL: +86 021 67679190

Informationen zu Laimu Electronics

Shanghai Laimu Electronics Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und 2016 an die Börse gebracht. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Systemintegrationslösungen für Steckverbinder, Präzisionskomponenten und modulare Produkte. Mit Hauptsitz in Shanghai und Niederlassungen in ganz China beliefert Laimu Electronics führende Unternehmen in globalen Branchen wie Telekommunikation, Automobilelektronik, photovoltaische Energiespeicherung und Leistungshalbleiter mit hochwertigen Produkten und erstklassigen Dienstleistungen.

