Jede zweite Rentnerin kriegt nach 45 Jahren weniger als 1.300 Euro

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Fast jede zweite Rentnerin in Deutschland bezieht nach 45 Versicherungsjahren weniger als 1.300 Euro Rente. Davon sind rund 800.000 Frauen betroffen. Bei den Männern sind es knapp 704.000, etwa jeder Fünfte. Das geht aus der Antwort des Bundesarbeitsministeriums auf eine Anfrage des "Bündnisses Sahra Wagenknecht" hervor, über die der "Stern" berichtet.Bei rund 400.000 Frauen liegt die monatliche Rente sogar unter 1.100 Euro nach 45 Versicherungsjahren. Bei den Männern sind es rund 302.000. Insgesamt gibt es 3,6 Millionen Rentner mit 45 Versicherungsjahren."Wenn jede zweite Frau nach 45 Jahren weniger als 1.300 Euro aus der gesetzlichen Rente erhält, zeigt das, wie die gesetzliche Rente als Alterssicherung kaputt gemacht wurde", sagte BSW-Chefin Sahra Wagenknecht dem "Stern". Sie fordert eine grundlegende Reform des Systems. "Das Zusammenspiel aus oft niedrigen Löhnen und einem im europäischen Vergleich dürftigen Rentenniveau ist besonders frauenfeindlich. Wir fordern ein an der Wirklichkeit erprobtes Rentensystem wie in Österreich: Alle zahlen ein, auch Politiker, Selbstständige und Beamte."