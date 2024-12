ULM (dpa-AFX) - "Südwest Presse" zu möglicher Kooperation Grüne und Union:

Die Tür für Schwarz-Grün ist bei Weitem noch nicht zu. Das war spätestens klar, als die neue Grünen-Chefin Franziska Brantner erklärte, dass Merz statt Scholz der viel bessere Partner für ihre Partei bei den Themen Ukraine und Sicherheit in Europa wäre. Und Merz? Ja, der teilte in Schmallenberg aus. Doch unglücklich über ein verbales Abrüsten seitens Markus Söder (CSU) vergangene Woche dürfte auch eher nicht gewesen sein. (und) Im Interview mit dieser Zeitung streckte auch Merz eine verbale Hand Richtung Grüne aus - denn er zeigte sich offen für Gespräche zu einer Reform im Abtreibungsrecht, wohlwissend, dass es gerade die gesellschaftspolitischen Themen sein dürften, bei denen das Konfliktpotenzial mit den Grünen hoch ist. Überraschend ist das Abtasten und vorsichtige Ausstrecken von verbalen Olivenzweigen kaum. Am Ende zählt, wie man zur Macht im Kanzleramt kommen kann./yyzz/DP/mis