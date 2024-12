FDP stellt Buschmann als neuen Generalsekretär vor

BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP stellt am Montag (13.00 Uhr) nach den Sitzungen der Parteigremien ihren neuen Generalsekretär Marco Buschmann vor. Das Vorschlagsrecht für den Posten hat FDP-Chef Christian Lindner. Lindner schrieb auf der Plattform X, Buschmann sei nicht nur ein sehr anerkannter Justizminister, sondern auch ein höchst erfolgreicher Parteimanager gewesen. Buschmann war von 2014 bis 2017 bereits Bundesgeschäftsführer der FDP. Lindner schrieb weiter: "Ich bin erleichtert, dass er sich bereiterklärt hat, eines der schwierigsten Ämter in einem der härtesten Wahlkämpfe der letzten 70 Jahre zu übernehmen."

Am Freitag war Generalsekretär Bijan Djir-Sarai zurückgetreten. Er zog damit die Konsequenzen aus dem Bekanntwerden eines umstrittenen Strategiepapiers der Liberalen zum Ampel-Ausstieg. Auch Bundesgeschäftsführer Carsten Reymann trat zurück. Wer seine Nachfolge antritt, ist bisher nicht bekannt.

Die FDP muss bei der Bundestagswahl am 23. Februar um den Wiedereinzug in den Bundestag bangen. Sie droht an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Aktuell steht die Partei in den Umfragen bei 3 bis 5 Prozent./hoe/DP/mis