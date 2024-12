Warnstreiks in allen Volkswagen-Werken starten am Montag

Beilagenfresser schrieb 29.11.24, 18:30

Die Dividende ist Teil meiner Altersvorsorge. Ich habe in dieses Unternehmen investiert, damit dieses gewinnorientiert wirtschaftet. Ich bin gern bereit auf 50% meiner Dividende zu verzichten, wenn die Belegschaft in Deutschland je gefertigten Auto nur noch 10% höher ist, als bei Toyota und die Gehälter auf dem Niveau der IG Metall sind. Aber halt, das ist natürlich beides völlig unzumutbar... wozu marktwirtschaftlich agieren, wenn man einfach das Unternehmen "zum Wohle" der Arbeitnehmer vor die Wand fahren kann und unqualifizierte Populisten die Richtung des Unternehmens bestimmen (die Aufsichtsratsmehrheit von SPD)...



Ich finde skandalös, wie in Deutschland mit Eigentümern umgesprungen wird, die überhaupt erst Arbeitsplätze ermöglichen! Aber so ist das nun mal im planwirtschaftlichen Sozialismus... nur falls sich jemand fragt, warum die Unternehmensbewertungen in Deutschland WEIT hinter vergleichbaren in Übersee liegen und es in Deutschland mit den meisten Unternehmen weit (!) langsamer aufwärts geht, wenn überhaupt.



Land der Neider,...



Gruß

Beilage



PS: Toyota hatte 2023 380.800 Mitarbeiter, die 11,5 Millionen Autos gefertigt haben = 30,2 Autos pro Mitarbeiter und Jahr gefertigt. VW hat in Wolfsburg 61.880 Mitarbeiter, die im Jahr 2023 sage und schreibe 480.000 Autos gefertigt haben = 7,76 Autos pro Mitarbeiter... Toyota produziert 3,9x so viele Autos, wie Wolfsburg pro Mitarbeiter. Selbst wenn ich den gesamten VW-Konzern nehme, sind wir immer noch erst bei 13,51 Autos je Mitarbeiter und Jahr. VW ist unfassbar ineffizient, VW Deutschland ist davon die Krönung. Viel zu viel Personal (potentielle SPD-Wähler, wenn es nach Stephan Weil geht), um mittel- bis langfristig bestehen zu können. VW schwimmt mit den deutschen Werken als Gullideckel um den Hals, bzw. säuft damit ab. Seit Jahrzehnten überfällige Einschnitte müssen endlich vollzogen werden. VW lebt beim Personal WEIT über seine Verhältnisse.