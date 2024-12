US-Präsident Biden besucht Angola vor Amtsübergabe an Trump

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden trifft im Rahmen seiner voraussichtlich letzten Auslandsreise an diesem Montag im südwestafrikanischen Angola ein. Eigentlich hätte der 82-jährige Biden Angola bereits Anfang Oktober besuchen sollen, verschob die Reise jedoch wegen eines Hurrikans. Der Demokrat hatte einen Trip auf den afrikanischen Kontinent lange versprochen, aber immer wieder aufgeschoben. Nun ist Biden nur noch kurze Zeit im Amt - im Januar wird er von Donald Trump abgelöst.

Angesichts des wachsenden Einflusses von China und Russland auf dem afrikanischen Kontinent suchen auch die USA die Nähe zu Ländern Afrikas. Der Kontinent spielt eine Schlüsselrolle in der globalen Geopolitik, insbesondere durch seinen Rohstoffreichtum, seine wachsende Bevölkerung und seinen Bedarf an Infrastrukturinvestitionen. Biden hatte vor knapp zwei Jahren 50 Regierungsvertreter aus Afrika zu einem mehrtägigen Gipfel in Washington geladen.

Während seiner knapp viertägigen Reise will Biden auch an einem Treffen zum Lobito-Korridor teilnehmen, dessen Entwicklung die USA mit Investitionen unterstützen. Der Lobito-Korridor ist eine Handelsroute, die den Hafen von Lobito in Angola mit der Demokratischen Republik Kongo und Sambia verbindet, um den Export von Rohstoffen und die regionale wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Geplant ist auch ein Besuch des Hafens von Lobito und ein Treffen mit Angolas Präsident Joao Lourenço./trö/DP/mis