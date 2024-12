Pressestimme 'Frankfurter Rundschau' zu Bürgerkrieg in Syrien "Frankfurter Rundschau" zu Bürgerkrieg in Syrien: Die Tausenden Menschen in Aleppo drohen wie bereits vor zehn Jahren erneut Opfer der Gewalt zu werden. Die syrische Armee des Diktators Baschar al-Assad muss aus machtpolitischen Gründen die …