Wirtschaftsminister Habeck zu Gesprächen in Kenia

NAIROBI (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) führt am Montag Gespräche in der kenianischen Hauptstadt Nairobi und informiert sich über den Ausbau erneuerbarer Energien in dem ostafrikanischen Land. Im Mittelpunkt des zweitägigen Besuches steht die Teilnahme am fünften Deutsch-Afrikanischen Wirtschaftsgipfel, den Habeck am Dienstag zusammen mit Kenias Premierminister Musalia Mudavadi eröffnen will.

Dabei handelt es sich um die wichtigste Wirtschaftsveranstaltung Deutschlands auf dem afrikanischen Kontinent. Erwartet werden 500 bis 600 Teilnehmer aus verschiedenen Ländern Afrikas und aus Deutschland.