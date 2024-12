Wettbieten um die Rechte für die 'Sportschau'

BERLIN (dpa-AFX) - In der zweiten Woche der TV-Rechte-Auktion für die Fußball-Bundesliga geht es um die Zukunft der "Sportschau". Der Klassiker der ARD könnte entfallen, wenn ein anderer Free-TV-Sender mehr Geld bietet als der öffentlich-rechtliche Sender. Oder wenn ein Pay-TV-Sender eine besondere Klausel nutzt, welche die Deutsche Fußball Liga in die Ausschreibung für die vier Spielzeiten ab 2025/2026eingebaut hat.

Das Paket I mit den Zusammenfassungen der Erstliga-Spiele am Samstagnachmittag gibt es in zwei Varianten. Diese heißen Kompakt und Klassik. Bei Klassik wären Highlights im frei zu empfangenden Fernsehen ab 18.00 Uhr zu sehen - analog zur derzeitigen "Sportschau". Bei Kompakt wären die Höhepunkte erst von 19.15 Uhr an zu sehen. Das Kompakt-Modell mit der späteren Zusammenfassung im Free-TV käme den Interessen von Bezahlsendern entgegen.