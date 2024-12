Turbulenzen überwunden: Lufthansa bekommt Freigabe für ITA-Beteiligung

Für eine Kapitaleinlage von 325 Millionen Euro wird die Lufthansa zunächst 41 Prozent der ITA-Anteile übernehmen. Langfristig könnte die ehemalige Alitalia komplett in den deutschen Konzern integriert werden – für mehr als 800 Millionen Euro. Doch diese Expansion kommt mit einem Preis: Die Lufthansa musste erhebliche Zugeständnisse machen, um die wettbewerbsrechtlichen Bedenken der EU-Kommission auszuräumen.

Unter anderem überlässt Lufthansa Start- und Landerechte am strategisch wichtigen Flughafen Mailand-Linate sowie Flugverbindungen in Italien an Konkurrenten wie EasyJet, Air France-KLM und die International Airlines Group (IAG). "Mit diesen Maßnahmen wird ein fairer Wettbewerb sichergestellt und das Angebot für italienische Verbraucher verbessert", erklärte ein Sprecher der EU-Kommission.