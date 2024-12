BASF kämpft um Ludwigshafen – Aktie steigt

"Es wird keine erfolgreiche BASF-Gruppe ohne einen starken Standort Ludwigshafen geben", betonte Katja Scharpwinkel, die Standortleiterin, in der pfälzischen Stadt. Die Unternehmensführung lege großen Wert auf eine transparente Kommunikation ihrer Pläne.

"Wir erklären, warum wir das tun", unterstrich Arbeitsdirektorin Scharpwinkel. Sie räumte ein, dass es in der Belegschaft sowohl Verunsicherung als auch Verständnis gebe. "Jeder weiß, dass wir nicht nur in Ludwigshafen, sondern in ganz Deutschland vor Herausforderungen stehen."