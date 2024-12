Goldman hebt Ziel für Aroundtown auf 3,70 Euro - 'Buy'

deepvalue schrieb 27.11.24, 09:28

Gute Zahlen. In Q 3 sind ggü. Q2 fast alle Zahlen verbessert: Liquidität up, NAV up, FFO up, LTV down, dazu die Refinanzierungen (letzteres war bekannt). Es gab relativ wenige Verkäufe, aber da meint das Management wohl, dass diese nicht mehr nötig sind. Na ja mit einem 17 fachen waren diese gemessen an dem Portfolioschnitt auch nicht sonderlich hoch. Selbst die Leerstandsquoten sind bei Büro und Hotel z.T. deutlich rückläufig ggü. Q2. Wer hätte ersteres gedacht. Selbst die WALT ist verbessert. Lediglich zu den Vendor Loans gibt es keine Aussage (hat man da Probleme?). Lt. telefonischer Aussage Herrn Wright ist man hier aber erstklassig abgesichert (Schaun wir mal)..



Die Krise für AT dürfte damit weitgehend vorbei sein. Zum Jahresende erwarte ich einen FFO von 0,30 ct/Aktie. Da AT bereits umfangreich Liquidität hält, könnte ich mir eine Dividendenzahlung für 2024 vorstellen, wenn AT in den nächsten Monaten eine oder mehrer Anleihen zu verträglichen Konditionen unterbringen kann.

Einzig ärgerliche für mich ist, dass ich bereits über 90% meiner Position verkauft habe (o.k. war wohl meine absolut beste Börsenanlage ever, Kauf zu 1,1 Euro mit einem für mich hohen Betrag).