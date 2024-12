First Hydrogen stellt Unternehmensupdate bereit

Vancouver, B.C., 2. Dezember 2024 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („FIRST HYDROGEN“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) prüft derzeit verschiedene Projekte, um sein Hydrogen-as-a-Service-(„HAAS“)-Angebot zu erweitern. Das Unternehmen untersucht das Potenzial der Produktion von grünem Wasserstoff unter Verwendung von Strom, der mit kleinen modularen Kernreaktoren (Small Modular Nuclear Reactors, SMRs) erzeugt wird. Die Stromnetze sind nicht in der Lage, mit der steigenden Energienachfrage Schritt zu halten und bemerkenswerterweise haben mehrere Unternehmen Vereinbarungen zum Ausbau von Kernkraftkapazitäten getroffen, um den Betrieb ihrer Rechenzentren zu unterstützen, in denen generative KI-Modelle betrieben und trainiert werden.

SMRs sind kompakte, effiziente Kernenergiesysteme, die eine skalierbare und kohlenstoffarme Alternative zu herkömmlichen Energiequellen darstellen. SMRs sind viel kleiner als große herkömmliche Kernreaktoranlagen, in manchen Fällen sogar nur ein Zehntel der Größe herkömmlicher Kernreaktoren (VanEck, 6. November 2024). Kernenergie wird von internationalen Gremien gemeinhin als grüne Energiequelle anerkannt, da sie große Mengen an Strom mit minimalen Treibhausgasemissionen erzeugen kann. First Hydrogen möchte diese SMRs in Gebieten installieren, in denen die Netzstromversorgung begrenzt oder nicht besteht, um Wasserstoff für Tankstellen zu produzieren.

Eine von SMRs betriebene Wasserstoffproduktion steht im Einklang mit dem Engagement von First Hydrogen, innovative und nachhaltige Energielösungen bereitzustellen. Diese Fortschritte fördern die globale Energiewende und die Mission von First Hydrogen, eine zentrale Rolle im Ökosystem der sauberen Energie zu spielen.

Balraj Mann, CEO von First Hydrogen, sagt dazu: „Kernenergie bietet im Gegensatz zu Solar- oder Windenergie eine konstante Stromversorgung für die Wasserstoffproduktion. Die Kosten für Strom, der in einem SMR erzeugt wird, würden bei etwa 36 $/MWh (3,6 Cent pro kWh) liegen. Große Technologiekonzerne haben die Notwendigkeit erkannt, sich für die absehbare Zukunft eine kostengünstige Energieversorgung zu sichern, und haben in letzter Zeit erhebliche Investitionen in Kernenergie getätigt.“

