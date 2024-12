Traditionsmarke Gut von Holstein wird weitergeführt

HAMBURG, Deutschland, 2. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Gute Nachrichten für Käsefreunde in Deutschland: Die traditionsreiche Regionalmarke "Gut von Holstein" wird weitergeführt. Künftig wird die HKL Hamburger Käselager GmbH die Marke betreuen. Es stehen viele spannende Neuheiten und bewährte Klassiker aus dem Hause Gut von Holstein in den Startlöchern. Diese werden ab Winter 2024 in verschiedenen Supermärkten erhältlich sein - einfach an der Theke nachfragen.